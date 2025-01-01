Задочен спор се заформи днес в парламента между лидера на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов и Асен Василев от ПП-ДБ, а непосредствена причина стана проектобюджетът и в частност пенсиите.

"Една добра новина днес - наближавайки пенсия, Бойко Борисов все пак прозря, че трябва да се грижи и за пенсионерите, но и една лоша - че го прави по възможно най-лошия начин, като бърка в джоба на всички български граждани и бизнеси", заяви лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев в отговор на "подхвърлената топка" от лидера на ГЕРБ по-рано в кулоарите на парламента.

Борисов: Даваме с 1 млрд. лв. отгоре на пенсионерите, за да изглеждаме и ние готини, както Асен Василев

Борисов каза, че на Съвета за съвместно управление вчера са направени корекции по параметрите на проектобюджета. "Направени са някои корекции по бюджета, но той е едно продължение на бюджетите, които приемахме в сглобката! По всички параметри - заплати, пенсии - се движим в инерцията и посоката, която беше зададена, когато бяхме в сглобката. Няма партия, която да излезе и да каже, че партията на Асен Василев е вдигнала пенсиите, а ние сега ще ги намалим. Няма такава! Затова сега даваме с 1 млрд. лв. отгоре на пенсионерите, за да изглеждаме и ние така хубави и така готини, както правеше Асен Василев", каза още той.

"Днес всички чухте изказването на господин Борисов. Това като цяло е една добра и една лоша новина. Явно след като господин Борисов е достигнал пенсионна възраст, най-накрая е разбрал, че е добре да се вдигат пенсиите, да се спазва законът и швейцарското правило. Лошата новина е, че е научил урока само наполовина. Втората половина от "лошите бюджети" на Василев беше да не се вдигат данъците и осигуровките. И това е абсолютно критично, ако искаме бизнесът да работи нормално. Това е и разликата между лява политика и центристка политика", посочи Василев.

Той заяви, че през всички кризи, които са минали, не са си позволили да вдигнат осигуровките.

"Аз разбирам, че е по-лесно да бръкнеш в джоба на българските гражданин и да вземеш по 600 лева на година от всеки един, но макар и да е по-трудно, по-добре е да спрат парите към касичките на различните бизнеси, които захранват властта и правят корупция. Това е, което се правеше 2021 г., 2022 г., 2023 г. и бюджет 2024 г. Данъците не се вдигнаха, а в същото време имаше достатъчно средства и за пенсии, и за заплати, но нямаше средства за прасе касичките. Така че господин Борисов, ако има нужда, е добре да седне, да попрочете малко, да поразпита и да ограничи парите към прасе касичките и тогва няма да има нужда да вдига и осигуровките и ще стигнем най-накрая до що-годе нормален бюджет", допълни Асен Василев.