Червената линия ще е на трите процента дефицит, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в кулоарите на парламента в отговор на въпрос за държавния бюджет за 2026 г. Той каза, че има опасност да се надхвърли този процент. „Но ще се стараем да не го направим и през приходите да го компенсираме“, коментира Борисов.

"Това, което научих вчера, е, че близо 7 млрд. повече тази година приходните агенции са събрали, отколкото миналата година, сиреч борбата с корупцията и борбата с контрабандата явно дава такъв резултат - над 7 млрд. повече. Ние ако продължим с това добро темпо, с тези допълнителни приходи ще покрием тези дупки, които ще се появят в бюджета. Това ни е тактиката", посочи Борисов.

Борисов припомни, че на Съвета за съвместно управление вчера са направени корекции по параметрите на проектобюджета. "Направени са някои корекции по бюджета, но той е едно продължение бюджетите, които приемахме в сглобката! По всички параметри - заплати, пенсии - не се движим в инерцията и посоката, която беше зададена, когато бяхме в сглобката. Няма партия, която да излезе и да каже, че партията на Асен Василев е вдигнала пенсиите, а ние сега ще ги намалим. Няма такава! Затова сега даваме с 1 млрд. лв. отгоре на пенсионерите, за да изглеждаме и ние така хубави и така готини, както правеше Асен Василев", каза още той.

Попитан за вдигането на осигурителната вноска, Борисов каза: „Днеска смятат последно да кажат какво ще направят“. В отговор на въпрос за съкращения в администрацията той каза, че непрекъснато има такива.

На въпрос от журналисти колко пари плащаме на ден, за да бъде изплатен дългът, който е взет, лидерът на ГЕРБ бе лаконичен: "Толкова, колкото харчат българските пенсионери и работещи хора".

"Всичките тези заеми и дългове са харчени и трупани. Всяка седмица излизах тук и ви казвах, че Асен Василиев тегли по 500 млн. Ще продължим да го говорим, иначе ще кажете, че тези сладкиши, тези сладури от ПП раздаваха пари на пенсионерите, на армията, на хората..., а дойде ГЕРБ и предложи постна пица. Не гласувайте за ГЕРБ. Тези номера няма да ви минат", завърши Бойко Борисов и пожела хубав ден на журналстите.