Нека да видим първо какви са мотивите и какво е основанието. Това каза председателят на парламента Наталия Киселова във връзка със заявеното намерение от представителите на опозицията за внасяне на вот на недоверие срещу кабинета в началото на новия политически сезон. „След това да видим как ще бъдат проведени дебатите, защото има няколко аспекта. От една страна, предстои приемане на бюджет, който ще бъда първият в евро и за това една част от опозицията ще опита да се противопостави. Друга част от опозицията, тъй като има желание да се отдели, търси други теми“, каза Киселова.

На въпрос дали „вижда в Мария Филипова като потенциален конкурент за поста“ на служебен премиер, ако тя бъде избрана за заместник-омбудсман, Киселова отговори: „Предстоят ли предсрочни избори, защото аз не съм уведомена“.

По повод предстоящия нов политически сезон и новата парламентарна сесия Киселова каза: „Ако погледнем формално, тъй като заседанието е първа сряда от месеца, всяка парламентарна група има право да направи предложения за включване на точка в дневния ред. В петък има блиц контрол, така че първата седмица ще бъде с възможност за всяка парламентарна група да включи нещо в дневния ред или да повдигне въпрос. Следващите дни, след началото, има няколко готови предложения за избор на членове на Комисията за противодействие на корупцията и заместник-омбудсман. Освен това има и законопроекти, за които текат сроковете за второ гласуване. Има вето, по което ще има и обсъждане, така че - текущите неща“.

Попитана за коментар относно указа на президента Румен Радев за назначаването на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР, председателят на парламента каза: „В последните няколко години голяма част от органите бяха с изтекли мандати или непопълнени длъжности. През изминалите месеци голяма част от органите с изтекли мандати бяха обновени. Длъжността на главен секретар на МВР повече от година стои незаета, така че това е част от нормализирането на функционирането на държавата“.

Председателят на парламента Наталия Киселова коментира темите в Созопол, където е на откриването на 41-вите празници на изкуствата „Аполония“. Киселова отбеляза, че „Аполония“ е част от националния културен календар на страната ни повече от 40 години.