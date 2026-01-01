Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) обсъди Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, внесен от министъра на финансите Теменужка Петкова, който предвижда въвеждане на мултифондове във втория и третия стълб на пенсионната система.

Томислав Дончев – вицепремиер и министър на иновациите и растежа в оставка, който е и председателстващ Тристранката, откри днешното заседание.

Заместник-министърът на финансите Кирил Ананиев представи законопроекта. „Очаква се приемането на този модел да доведе до по-висока доходност“, заяви той.

Законопроектът предвижда осигурените във втория и третия стълб да могат да избират колко рисково да се управляват спестяванията им в частните фондове с цел постигане на по-висока доходност.

Пенсионно-осигурителните дружества ще създадат подфондове с различен инвестиционен профил – динамичен, балансиран и консервативен.

МФ предлага въвеждане на мултифондов модел в пенсионната система

Парите в динамичния ще се инвестират най-рисково – относителният дял на инвестициите в инструменти с променлив доход ще бъде до 90%. Това обаче означава и потенциал за най-висока доходност. В балансирания фонд до 55% от парите ще се инвестират по-рисково, а в консервативния фонд само до 25% от средствата ще се инвестират рисково

Сега дружествата събират 3,75% удръжка от всяка внесена осигуровка, а законопроектът предвижда тази такса да се намали на 3,59% от 2027 г. и да продължи да намалява, докато достигне 2,10% от 2036 г.

Удържа се и инвестиционна такса - до 0,75% годишно. Тя се разделя на две – процент от управляваните активи и от постигнатия инвестиционен резултат. Първият компонент ще е върху стойността на нетните активи и също ще намалява плавно в рамките на 10 години, докато процентът върху постигнатата доходност ще се увеличава. Така през 2027 г. таксата за балансиран подфонд в универсален фонд ще е до 0,65% годишно от нетните активи и до 1% годишно от дохода, реализиран от инвестирането на средствата. През 2036 г. ще е до 0,38% годишно от нетните активи и до 3,25% годишно от дохода, реализиран от инвестирането на средствата.

При динамичните подфондове таксата върху доходността ще е по-висока, а в консервативните няма да я има.

Изготвят Пътна карта за усъвършенстване на пенсионната система в България

Министърът на труда и социалната политика в оставка Борислав Гуцанов заяви, че това касае всеки един човек, всеки един работещ, който очаква да вземе пенсия. „Иска ми се, когато се коментира тази тема, да имаме много точен анализ, за да не направим пак грешка. Разбирам напълно Министерство на финансите (МФ), че се стремят да направят така, че да бъде усъвършенствана тази система. Но дали наистина са взети всички елементи под внимание и да не се окаже, че отново се допуска нещо, което не е изчислено", изтъкна той.

Относно таксите и удръжките, социалният министър посочи, че това не е достатъчно добре аргументирано.

„Приветствам МФ, че търси такива подходи, но нека да бъде най-доброто и тогава да бъде прието от Народното събрание", каза още Гуцанов.

Представителите на работодателските организации приветстваха принципно реформата и се съгласиха, че тя е дългоочаквана. Те откроиха и че след влизането на България в еврозоната следващата голяма цел на страната ни е присъединяването към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

„КНСБ подкрепя проектозакона в голямата си част", заяви президентът на синдикалната организация Пламен Димитров и посочи, че дават положителна оценка. По думите му трябва да има допълнителни мерки, които да дадат отговори на някои въпроси. „Над 80% от новопостъващите лица всъщност се разпределят служебно, без тяхна воля. Задължителното допълнително пенсионно осигуряване на практика не се случва на базата на осъзнат избор, а това е задължително. Има нужда този законопроект да адресира този съществен проблем. Да ги разпределим по възраст за нас не е добро. Трябва да гарантираме избора на подфонд и фонд. Изглежда сложно, но да не забравяме, че всички пенсионни дружества работят с посредници. На първо четене сложният казус изглежда не толкова сложен", допълни той.

Президентът на КТ „Подкрепа" Димитър Манолов заяви: „Ако тук стоеше някой класик, щеше да попита кой разпореди това безобразие". „Изключително съм доволен, че чувам в тази зала неща, които преди 15 г. само аз говорех. Всичко, което вие казахте, щеше да е вярно, ако този втори стълб е доброволен. Ще правим някакви мултифондове и ще ги вкарваме там хората без значение искат ли, не искат ли. Такси и удръжки – за какво е тази такса? Какво върши частният пенсионен фонд, каква услуга прави за конкретното лице? Това са абсурди – тази такса моментално трябва да изчезне, която се събира от осигурените лица", категоричен е той.

Кирил Ананиев: Очаквам индексацията на доходите в бюджетната сфера да стане през февруари

По време на дискусията от Комисията за финансов надзор (КФН) подчертаха, че като държава трябва да се стремим и към изготвянето на пенсионни табла. Считаме, че с въвеждането на мултифондовия модел ще се подобри значително и ще се повиши доходността от средствата в капиталовия стълб на пенсионната система. Това каза на брифинг в Министерския съвет след края на заседанието председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) Васил Големански. Според него ще се осигури значително по-добра втора пенсия за лицата, които се осигуряват по втория и третия стълб. Предвижда се разширяване на инвестиционните възможности на пенсионноосигурителните фондове, което ще доведе и до значително подобрение на българския капиталов пазар, каза също той.

Това е стимул за хората да се осигуряват на реалния си доход, защото тези доходи не отиват в солидарния стълб, а в собствения им такъв, заяви Мария Минчева от Българска стопанска камара. Това е най-дискутираната реформа в професионалните среди и сред социалните партньори през последните 15 години, допълни Минчева. Тя изрази удовлетворение, че след толкова години дискусия, най-накрая законопроектът е оформен и се правят конкретни стъпки да бъде внесен в Народното събрание. Бяха представени изключително много материали, разчети и разяснения по отношение на отделните подфондове, бяха дадени и подробни и изчерпателни данни, каза Минчева. По думите ѝ са отразени и препоръки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Направeн е аналаз на цялата система в рамките на Икономическия и социален съвет, като голяма част от предложенията са намерили отражение в този законопроект, каза Минчева. По-рано днес от БСК изразиха принципната си подкрепа за проектозакона.

Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) заяви, че представляваната от него организация подкрепя предложение промени, които са резултат от дългогодишна дискусия, направена във всички отговорни държавни институции и заинтересовани страни. Ние сме убедени в ползите от въвеждането на мултифондовете в пенсионния модел на страната, заяви Иванов. Според него предложените изменения ще доведат до по-висока доходност по време на фазата на натрупване, както и до по-висок коефициент на заместване.

Подкрепяме категорично намаляването на таксите, усъвършенстването на фазата на изплащането, както и изискванията към осигурителните посредници, към капиталовата база и резервите на пенсионните дружества, каза още Иванов. Той каза, че АИКБ категорично подкрепя разширяването на инвестиционните възможности на пенсионните фондове, тъй като те ще доведат до по-високи пенсии на осигурените лица.

От Българската търговско-промишлена палата също изразиха своята подкрепа за предложенията за промени в Кодекса за социално осигуряване като част от процеса за присъединяване към ОИСР. Оттам подчертаха, че трябва да се мобилизира целият ресурс на държавата, за да може процесът да бъде завършен до началото на 2027 г. Предложенията в законопоректа са съобразени с практиките на ОИСР, като е изключително важно да се концентрираме върху изработването на подзаконова нормативна уредба, която да бъде основание за успешното прилагане на измененията в Кодекса за социално осигуряване, заявиха от БТПП.