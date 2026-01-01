Двама българи са били спрени от гръцките власти на граничния преход Промахон (срещу Кулата) на границата с България, след като се опитали да изнесат от Гърция осем овце, укрити в багажника на лекотоварен автомобил, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.
Животните вероятно са били закупени в района на граничната община Синдики.
Овцете били намерени натъпкани и завързани в багажното отделение на автомобила.
Общинските власти са поели временната грижа за животните и са осигурили прегледа им от ветеринарен лекар в сътрудничество с организация за защита на животните.
Освен това в Гърция са в сила редица ограничения за транспортирането на живи животни заради разпространението на шарката по дребните преживни животни.