В Германия десетки овце се отделиха от стадото си и нахлуха в супермаркет, съобщи The Guardian. Инцидентът е станал в баварската търговска общност Бургзин на 5 януари. Около 50 животни се отделиха от по-голямо стадо по време на паша и се насочиха към отворените врати на супермаркета. Свидетели заснеха видео на овцете и агнетата, които тичаха в магазина и се разхождаха наоколо. Необходими бяха около 20 минути, за да бъдат „нетурализирани“.
50 runaway sheep ram-paged through a German supermarket in rural Baa-varia, causing shear mania on Monday morning.— German Embassy London (@GermanEmbassy) January 7, 2026
After breaking away from their 500-strong herd, the brazen sheep spent 20mins milling around in the Penny supermarket before ewe-turning and seeing themselves out. pic.twitter.com/ZkdXvT7Jcb
Служители на супермаркета казаха, че животните не са яли нищо, но са унищожили секцията с напитки, като са съборили рафтове и са разпръснали стъклени бутилки. „Невъзможно е да се каже със сигурност дали овцете са търсили нещо конкретно или просто са се опитвали да се стоплят“, казаха собствениците на магазина в изявление. Те добавиха също, че животните са предпочитали особено зоната близо до касата, където е бил най-голям брой служители и клиенти.
🇩🇪 Around 50 sheep went on a rampage through a supermarket in Burgsinn, Germany, toppling shelves, smashing bottles, and causing utter chaos for 20 minutes before being rounded up.pic.twitter.com/2qSaR42FP6— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) January 8, 2026
Овчарят Дитер Михлер каза, че е пасъл овцете си за зимата, когато някои са избягали. Той предположи, че са видели жълъди на земята и са се отделили от останалите, след което са се заинтересували от чантата на клиент, влизащ в супермаркета, и са го последвали. Собствениците на магазина казаха, че няма да искат от Михлер да покрие разходите за почистване и повредената стока.
По-рано огромен варан нахлу в ресторант в Тайланд. Влечугото успя да изплаши клиентите и персонала, преди да пристигнат спасителите.