В Германия десетки овце се отделиха от стадото си и нахлуха в супермаркет, съобщи The Guardian. Инцидентът е станал в баварската търговска общност Бургзин на 5 януари. Около 50 животни се отделиха от по-голямо стадо по време на паша и се насочиха към отворените врати на супермаркета. Свидетели заснеха видео на овцете и агнетата, които тичаха в магазина и се разхождаха наоколо. Необходими бяха около 20 минути, за да бъдат „нетурализирани“. 

Служители на супермаркета казаха, че животните не са яли нищо, но са унищожили секцията с напитки, като са съборили рафтове и са разпръснали стъклени бутилки. „Невъзможно е да се каже със сигурност дали овцете са търсили нещо конкретно или просто са се опитвали да се стоплят“, казаха собствениците на магазина в изявление. Те добавиха също, че животните са предпочитали особено зоната близо до касата, където е бил най-голям брой служители и клиенти. 

Овчарят Дитер Михлер каза, че е пасъл овцете си за зимата, когато някои са избягали. Той предположи, че са видели жълъди на земята и са се отделили от останалите, след което са се заинтересували от чантата на клиент, влизащ в супермаркета, и са го последвали. Собствениците на магазина казаха, че няма да искат от Михлер да покрие разходите за почистване и повредената стока. 

По-рано огромен варан нахлу в ресторант в Тайланд. Влечугото успя да изплаши клиентите и персонала, преди да пристигнат спасителите.

 

