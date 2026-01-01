Днес, 04.02.2026 г., на официална церемония в Съдебната палата Христина Лулчева встъпи в длъжност административен ръководител-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура-София. Тя бе избрана единодушно за титуляр на поста с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от 21.01.2026 г.

Христина Лулчева застава начело на Окръжната прокуратура в София

Актът за встъпване в длъжност бе подписан в присъствие на и.ф. главeн прокурор на Република България Борислав Сарафов, на заместник главния прокурор Ваня Стефанова, административния ръководител на Софийската апелативна прокуратура Даниела Попова, нейния заместник Наталия Николова, завеждащ Окръжен следствен отдел Даниела Николова, районни прокурори, колеги.

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов обърна внимание на спецификата на Софийската окръжна прокуратура, нейния мащаб и териториален обхват, както и на добрата вътрешна организация, създадена през годините от предходния окръжен прокурор Наталия Николова. Той акцентира върху професионализма на работещите в нея магистрати, като подчерта, че това е прокуратурата, в която се изграждат едни от най-добрите професионалисти в системата.

Апелативна прокуратура – София

Христина Лулчева е магистрат с над 21 години юридически стаж, от които повече от 10 години са в органите на съдебната власт. Завършила е висшето си юридическо образование в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Професионалният й път започва в Окръжна прокуратура-Видин, след което продължава в Окръжна прокуратура-София първоначално като прокурор, а впоследствие като заместник-окръжен прокурор. В продължение на години тя изпълнява и функциите на говорител.

В словото си при встъпването в длъжност новоназначеният окръжен прокурор подчерта, че за нея прокуратурата не е просто място на работа, а най-вече общност от професионалисти, които вземат отговорни решения. Тя акцентира върху значението на колегиалността, последователността и екипната работа, необходими в отговор на високите обществени очаквания към прокуратурата.