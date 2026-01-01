Окръжната прокуратура в София е с нов административен ръководител. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ПК на ВСС) единодушно избра Христина Лулчева-Гугуманова за окръжен прокурор на София. Лулчева е зам.-шеф на ОП-София, а от няколко месеца е и и.ф. ръководител, пише lex.bg.

Тя работи в съдебната система от 2015 г., като първо е била 2 години обвинител във Видин, а от 2017 г. е в Окръжната прокуратура в София. Лулчева е зам. окръжен прокурор на София от 2022 г. Тя е била и говорител на тази структура на държавното обвинение.

Членовете на Прокурорската колегия изказаха положителни мнения за професионалните и личните ѝ качества, като похвалиха и предишния шеф на ОП-София Наталия Николова, която заемаше тази позиция за два мандата.

Калина Чапкънова отбеляза, че Окръжната прокуратура в София е един от най-значимите компоненти от структурата на прокуратурата поради нейната териториална и материална компетентност.

„Преди години тази прокуратура сякаш беше в сянката на СГП и причината за това беше не липсата на добре свършена работа, а по-скоро отсъствието на проактивна медийна комуникация. Такава медийна комуникация в пълна сила беше наложена от Наталия Николова и с прякото и дейно участие на сегашния кандидат Христина Лулчева. По този начин прокуратурата беше представена по начина, по който заслужава“, заяви Чапкънова.

София с нов заместник-окръжен прокурор

Тя отбеляза, че започва изказването си с този акцент ненапразно, а за да обобщи, че Христина Лулчева е кандидат за една добре работеща, добре организирана и презентирана структура.

В тази връзка Чапкънова каза, че ще я подкрепи и изрази увереност, че кандидатката ще запази онова, което е свършено и съградено, а и ще успее да надгради успехите на ОП-София.

Гергана Мутафова се присъедини към изказването и допълни, че несъмнено в полза на Лулчева работи и обстоятелството, че от доста време е зам.-ръководител, което ще ѝ даде възможност плавно да приеме работата на Наталия Николова. В тази връзка Мутафова отбеляза, че Лулчева би могла да продължи добрите практики и да надгражда.

Евгени Иванов отбеляза, че Лулчева има много сериозен опит. Той посочи, че ОП-София е една от най-важните прокуратури и нейната дейност „все по-често е под прожекторите“. Той си спомни за някои тежки пътно-транспортни произшествия, по които е работила ОП-София, и посочи, че до момента тя е била ръководена от отговорен колега, който е оставил много добро наследство.

„С избора на Христина Лулчева положителната работа ще продължи и ОП-София ще стои много стабилно на терена“, заключи Иванов, след което колегията единодушно избра Лулчева за ръководител на Окръжната прокуратура в София.