Конституционният съд образува дело по искането на състав на Апелативен съд – Варна за установяване на противоконституционност на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт, който гласи, че:

"При предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд или председателя на Върховния административен съд се определя временно изпълняващ съответните функции, при спазване на следното условие: едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от 6 месеца, без значение дали е имало прекъсвания в изпълнението на функциите".

Още в началото на месеца апелативните съдии Янко Янков, Даниела Костова и Светослава Колева поискаха КС да се произнесе по следните въпроси:

„Противоречи ли чл. 173, ал. 15 ЗСВ (обн. ДВ, бр. 6 от 2025 г., в сила от 21.01.2025 г.) на Конституцията?

Следва ли чл. 173, ал. 15 ЗСВ да се тълкува като:

а) разпоредба с действие занапред, която не засяга заварени случаи,

или

б) разпоредба, чиито последици обхващат и лица, определени за изпълняващи функциите на ГП преди влизането ѝ в сила?“.

КС изиска корекции по искането за закона, засягащ мандата на Борислав Сарафов

Председателят на съда Павлина Панова издаде разпореждане, с което да се отстранят проблеми в искането, и сега вече по него е образувано дело №2/2026 г. на КС.

От допълнението към искането става ясно, че апелативните съдии вече искат КС да установи несъответствие на чл. 173, ал. 15 ЗСВ с чл. 4, ал. 1 и чл. 5, ал. 5 от Конституцията – т.е. с принципите на правовата държава и правната сигурност и с изискването нормативните актове да пораждат действие занапред, отбелязва lex.bg.

За докладчик по делото е определен Янаки Стоилов.