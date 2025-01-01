Недоволни граждани протестират срещу главния прокурор Борислав Сарафов пред Съдебната палата. Това става ясно от източници на DarikNews.bg. Протестните действия се превърнаха в трибуна на неправителствени организации, които също изразяват недоволството си към обвинител №1.

Два протеста в центъра на София

Междувременно представители на неправителствената организация „БОЕЦ“ твърдят, че са окупирали вратата на кабинета на Борислав Сарафов в Съдебната палата. Това става ясно от видео на живо, което се излъчва от профила на организацията в социалните мрежи.

„БОЕЦ" окупирахме входа към кабинета на Сарафов! Идвайте да напълним Съдебната палата!“, призова лидерът на организацията Георги Георгиев.

„Всички сте свидетели, че БОЕЦ направихме всичко възможно, за да задействаме институциите по нашите разследвания и разкрития за престъпленията на Сарафов – десетки материали, акции, протести, сигнали, жалби и спечелени съдебни дела! И отново видяхме как чадъра на мафията се разпъва над техният пазител. Самата ад хок прокурор Талева се наведе пред Сарафов и неговите господари, като отказа да изпълни съдебен акт и прекрати производството срещу Сарафов по сигнал на БОЕЦ! Институциите доказаха, че са неспособни да приложат закона“, се казва в декларацията на „БОЕЦ“.

„Никой от нас не знаеше, че БОЕЦ е в Съдебната палата. И е хубаво, когато се правят тези акции, да се координират, защото ние също щяхме да дойдем там и да ги подкрепим. Това е част от плана за действие“, заявиха от „Правосъдие за всеки" пред протестиращите.

Метрото е препълнено с хора, които отиват към протестите, провеждащи се тази вечер в столицата, съобщават източници на DarikNews.bg.

В този час започва и нов антиправителствен протест, свикан от ПП-ДБ в сряда, след като правителството в оставка направи опит да внесе за второ гласуване преработения Бюджет 2026 в НС.

"Писна ни от наглостта и арогантността на свинете. Докато ние протестираме на площадите схемите на мафията вървят с пълна сила, а Сарафов все така държи чадъра над Пеевски, Борисов и техните марионетки. А те пазят него. Трябва да разбием този омагьосан кръг и да завъртим колелото на правосъдието и справедливостта. И първата стъпка е отстраняването на Сарафов и недопускането мафията да си избере следваща марионетка. А ако полицията се опита да ни отстрани то няма да отстъпим. А ако окървавят съдебната палата то отговорността ще е тяхна! Ние искаме да бъде приложен закона, Сарафов да бъде отстранен незабавно защото заема незаконно поста и да започне реално разследване срещу него – справедливи искания!", се казва още в демонстрацията на БОЕЦ.

Час по-късно, след като от организацията установиха, че Сарафов не е в кабинета си, напуснаха сградата на Съдебната палата.