Софийската районна прокуратура (СРП) привлече към наказателна отговорност мъж, отправил закана за убийство към свой съсед.

Според събраните до момента данни инцидентът е станал на 6 януари, около 9:30 ч. на партер в жилищен блок в столичния квартал „Младост" 4.

Обвиняемият се заканил на мъжа, като замахнал с нож към лицето му със заплахата „Ще те изкормя“. Думите и действията му са предизвикали у пострадалия страх, че заканата може да бъде осъществена, посочват още от прокуратурата.

По случая се води досъдебно производство за закана с убийство. От разследването е установено, че двамата мъже са съседи и между тях е възникнал спор.

С постановление на прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Днес, 8 януари, прокуратурата е внесла в съда искане за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.