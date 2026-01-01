Мъж нападна с удари съпругата си в Софийско, съобщиха от полицията.

На 7 януари в Районно управление-Ботевград е подаден сигнал от Филиала за спешна помощ в града за приета жена със следи от нанесен побой.

Жената е съобщила, че след възникнал скандал, съпругът ѝ я е ударил няколко пъти по лицето.

При прегледа е установено, че жената е с фрактура на носа, настанена е за лечение в хирургичното отделение. 50-годишният извършител е задържан.

При друг случай - за упражнено домашно насилие обвинение е повдигнато на мъж от Угърчин. В стопански двор в село Пожарево. той ударил с юмрук по лицето жена, причинявайки ѝ лека телесна повреда. Наложена му е мярка за неотклонение „подписка“.