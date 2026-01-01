Община Пловдив променя правилата за прием на децата в детските градини и ясли, съобщиха от пресцентъра на администрацията. Следващото класиране, което ще бъде първото след промените, е предвидено за 29 януари. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 22 януари.

Децата от яслена или първа група ще се отписват автоматично без заявление от родител при минимум 30 дни отсъствия по неуважителни причини, а за децата от групите за задължително предучилищно образование срокът е минимум 2 месеца. Това е една от промените в Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли и градини на територията на община Пловдив.

Причините за промените са свързани със задължителното предучилищно образование за четиригодишните и необходимостта за осигуряване на места за тях, както и с гарантирането на по-ясни правила за родителите и по-лесен достъп до информация.

С над 1,7 млн. лева правителството компенсира неприетите деца в детски градини

При кандидатстването за прием в детска градина вече е осигурена по-гъвкава възможност за класиране между възрастовите групи, като от 2026 г. децата от втора група ще могат да кандидатстват и за трета група, а децата от трета група - и за втора възрастова група, ако има останали свободни места.

Въведен е и конкретен процент на степен на увреждане за децата, които ползват социален критерий с експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК - 30 и над 30%.

Предстои промяна в софтуера. Родителите, които вече имат подадени заявления, ще получат писма с указания - трябва само да следят електронните си пощи. Ще е необходимо те да подадат нови заявления, след актуализирането на електронната система.

Информацията ще бъде публикувана и като новина на интернет страницата на системата. Към момента се препоръчва на родителите да изчакат с подаването на заявленията до приключване на промените в системата.

През декември миналата година Община Пловдив обяви графика за прием в детските градини и детските ясли за настоящата година. Предвидени са 16 класирания. Децата, родени през 2023 година и навършващи 3-годишна възраст през 2026 г., предстои да постъпят в първа възрастова група в детските градини през настоящата учебна година. Първото основно класиране за тях ще е на 14 май.