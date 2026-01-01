Община Смолян е осъдена да плати 30 000 лева на жена, пострадала при падане на заледена улица в града. Съдебният акт, с който искът е приет за основателен и доказан, е публикуван на сайта на Окръжния съд.

Делото е образувано по искова молба на жена от областния град, в която тя посочва, че на 20 януари 2025 г., след като се прибирала от работа към дома си пеш, се подхлъзнала и паднала.

Тя се движела на пътното платно на ул. „Грудьо войвода“, което било заледено, а тротоарите - непочистени от снега. При падането жената си счупила глезена. Последвала операция и няколкомесечно възстановяване от получената травма.

От Общината посочват, че предявените искове са неоснователни и недоказани, а фактът, че жената е вървяла по пътното платно, а не по тротоара, съдържа признание за съпричиняване на вредоносния резултат.

Свидетели, разпитани по време на делото, разказват, че на същата дата пътното платно и тротоарите не са били разчистени. Улицата е била цялата в лед.

Според съда по делото безспорно е установено, че не е налице съпричиняване от страна на пострадалата жена, тъй като категорично е доказано, че тя се е движела по заледеното и неопесъчено пътно платно, тъй като прилежащият тротоар към улицата бил запълнен с разринат сняг и лед, и движението по него било невъзможно.

Съдът приема, че улицата е била заледена и неопесъчена вследствие на бездействие на Общината, се посочва в решението. С решението си Окръжният съд осъжда Община Смолян да плати обезщетение от 30 000 лева за неимуществени вреди, болки и страдания и 898 лв. обезщетение за имуществени вреди - разходи за лечение.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване.