Виенското летище Швехат временно е затворено днес заради зимните метеорологични условия и силен снеговалеж, съобщават австрийски медии.

„Към момента се очаква от 9:00 часа централноевропейско време да бъдат възможни отделни излитания, а от 10:00 часа - и кацания. Все пак продължават да се очакват закъснения“, съобщи говорителят на летището Петер Клеман.

„Препоръчваме на пътниците да се информират от авиокомпаниите за статуса на резервираните от тях полети“, каза Клеман и призова пътниците, ако полетите им са отменени, „да не идват на летището“. Пристигащите полети са пренасочени към други летища.

Виенската външна околовръстна магистрала (A21) е затворена в двете посоки по цялата си дължина. Обходът е възможен само в по-голям радиус. На Западната магистрала (A1) в Долна Австрия имаше няколко инцидента и спирания на движението.