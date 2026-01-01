Сливенският административен съд окончателно разреши на Топлофикация Сливен да използва алтернативно гориво от отпадъци (RDF) и в двата си основни енергийни котела. Решението е публикувано на сайта на Административен съд – Сливен.

Съдът приема, че процедурата по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) е проведена законосъобразно, като са спазени всички изисквания за обществено обсъждане и консултации. Според съдебния състав възраженията на гражданите са били разгледани, а в доклада за ОВОС е направена пълна оценка на емисиите, като е заключено, че няма въздействие върху здравето на населението.

Ключов мотив в решението е, че инвестиционното предложение не предвижда увеличаване на общото годишно количество изгаряни отпадъци (RDF). Разрешените 19 470 тона годишно остават непроменени спрямо предходното разрешително от 2019 г. Промяната се изразява в това, че отпадъците вече ще могат да се изгарят и в Енергиен котел №1, но двата котела няма да работят едновременно, което според съда гарантира, че няма да се увеличи натоварването.

Съдът не приема и доводите за необходимост от нова класификация на отпадъците, тъй като технологичният процес и суровините не се променят. Посочва се още, че в разрешителното са заложени най-строгите норми за допустими емисии, съобразени с европейските директиви и най-добрите налични техники.

В резултат на решението, жалбоподателите са осъдени да заплатят солидарно разноски по делото – 200 лева на Министерството на околната среда и водите и 1000 евро на Топлофикация Сливен за адвокатски хонорар. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.

БТА припомня, че екологични организации и граждани оспорваха решение на министъра на околната среда и водите, според което се увеличава общата инсталирана мощност на дружеството и се разширява правото за изгаряне на гориво от отпадъци (RDF) от един на два котела, както и допустимото количество от около 2,5 т на приблизително 4,5 тона на час.