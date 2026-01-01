Въпросът е защо въобще стигнахме до назначаването на това служебно правитество - това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в кулоарите на парламента.

Той излезе с остра критика към президента Илияна Йотова за това, че е допуснала този кабинет с указ.

"Президентът има пълномощията да не назначи служебното правителство", уточни той и допълни: "Има ли някой, който да мисли, че Йотова и Радев, който реално е редил кабинета, не са проверили хората един по един преди това. Те са били продукт на селекция. Там няма случайно сложен човек, да е минал случайно покрай Триъгълника на властта и да са го поканили да стане министър. Всеки един от тези хора не е случаен. Това правителство е правителство на сглобката между Радев, Доган, ГЕРБ и ПП-ДБ".

По думите му в този служебен кабинет има изявени политически фигури. "И същевременно Йотова казва, че няма изразени партийни лидери. Явно Йотова не е видяла имената, които е подписала. А вътре има председател на партия, която може би ще бъде един от мандатоносителите на Радев", посочи Костадинов.

Той посочи, че от служебните министри най-много го притеснява Стоил Цицелков. "Ако има някакво достойнство, той просто трябва да си подаде оставката", призова Костадинов.

"Това правителство определено няма доверие в обществото. Предизвика такъв взрив от възмущение, че дори неговият създател и идеолог – бившият президент Радев, се отрече от него няколко часа по-късно, макар че вътре в него е бъкано с хора, които са от неговата кохорта", каза още Костадинов и посочи, че политическата криза продължава да се задълбочава.

По думите му хората, които в момента твърдят, че се борят с ГЕРБ и ДПС – ПП-ДБ, на практика създават най-голямата услуга на ГЕРБ и ДПС заради "своите неадекватни кадрови назначения".