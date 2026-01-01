/ ThinkStock/Getty Images

Кореспондентът на Дойче веле в турската столица Анкара Алиджан Улудаг е бил задържан късно снощи по обвинения в „обида към президента“ и „разпространение на невярна информация“, свързани с негови публикации в социалната мрежа Екс, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“, позовавайки се на съобщение на Истанбулската главна прокуратура. 

„Срещу лицето на име Алиджан Улудаг е започнато служебно разследване от страна на Истанбулската главна прокуратура във връзка с определени публикации, направени чрез акаунта в социалната мрежа Екс с потребителско име „@alicanuludag“, по обвинения в „публична обида на президента“ и „публично разпространяване на невярна или подвеждаща информация“. Заподозреният е задържан и отведен в ареста в окръг Анкара“, се посочва в съобщението, което бе публикувано късно снощи. 

По информация на турските власти днес се очаква Улудаг да бъде транспортиран от Анкара до Истанбул, за да бъде изслушан от Истанбулската главна прокуратура. 

Кристиан Стратев/БТА
Последвайте ни

Свят