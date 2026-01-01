ПП-ДБ настояват ВВС „да изпълни Закона за съдебна власт, незабавно да избере нов вр. и. ф. главен прокурор и Борислав Сарафов незабавно да освободи кабинета“ – това обявиха представители на парламентарната група на брифинг в кулоарите на парламента.

„Днес в правна комисия се предлага да се гледат законопроектите за закриване на Антикорупционната комисия, която направи много безобразия, включително и незаконното държане толкова дълго време под арест на кмета на Варна. Всички тези безобразия бяха възможни със силната подкрепа и съдействие на прокуратурата на Сарафов, който незаконно е в кабинета си вече повече от половин година“, заяви Надежда Йорданова.

Тя припомни, че той е трябвало да го напусне на 21 юли мината година. „Ние ще предложим днес в правна комисия и ще настояваме тя да разгледа предложената от нас декларация, с която се настоява ВСС да изпълни Закона за съдебна власт, незабавно да избере нов вр. и. ф. главен прокурор и Сарафов незабавно да обособи кабинета“, добави Йорданова.

"Промените в конституцията трябва да се оценяват от дистанцията на времето" – така депутатът Божидар Божанов отговори на въпрос на журналисти дали съжалява за инициираните промени, които в момента създават трудности при избора на служебния премиер.

Лена Бориславова пък обяви, че в края на януари в България пристига мисия на групата на Обнови Европа Renew Europe в Европейския парламент, която ще се запознае с действията на българските правоохранителни органи - КПК, МВР, прокуратура и наказателни съдии по делата, свързани с политически опоненти, като Благомир Коцев, Никола Барбутов и други представители на "Продължаваме Промяната".