Министерският съвет предлага академик Драга Тончева да бъде наградена с орден „Св. св. Кирил и Методий“ - огърлие за особени заслуги в развитието на медицинската наука и образованието.

Драга Тончева завършва медицина в Медицински университет - София. Специализира в Института по медицинска генетика и в МУ - София, както и в Неапол, Лондон, Оксфорд, Великобритания и Токийския център за човешки геном. От 1978 г. е доктор по медицина. През 1997 г. е избрана за доцент, от 2006 г. е доктор на биологическите науки, а от 2008 г. - професор. През 2015 г. е избрана за член- кореспондент на Българската академия на науките, а от 2021 г. е академик.

Академик Драга Тончева е пионер и водещ учен в областта на медицинската генетика в България. Тя е с над 40-годишна научна и преподавателска дейност, ръководила е Катедрата по медицинска генетика и Националния геномен център към МУ - София. Има ключов принос за внедряване на молекулярно-генетични и геномни методи за диагностика на наследствени и социално - значими заболявания. Нейните изследвания обхващат широк спектър от направления, включително психоатричната геномика, онкогеномика, идентифициране на генетични рискови фактори и др.

Автор е на над 300 научни публикации, 14 монографии, десетки учебници и ръководства. Ръководила е и е участвала в множество съвместни международни и национални научни проекти. Била е ръководител на 40 успешно защитили докторанти и 54 дипломанти.

Академик Тончева има изключителна роля за въвеждането на молекулярно- генетичните и геномните изследвания за диагностика на наследствените заболявалия и на модернизацията на учебната дисциплина „Медицинската генетика“ в България.

Допринесла е за развитието на изследователската инфраструктура у нас, като е създала и ръководила диагностични лаборатории, включително за пренатална диагностика и онкогенетика. Тя е признат международен авторитет, член на престижни научни консорциуми и редакционни бордове, носител на множество национални и международни отличия. Сред тях са и награди на МОН - носител е на Наградата за утвърден учен в областта на биомедицинските науки „Питагор” през 2010 г. и Златен медал през 1978 г.