Почина детският хирург д-р Михаил Димитров, съобщиха от Детската хирургия в „Пирогов“.

Детска хирургия - Пирогов загуби един от своите най-светли хора! Днес д-р Михаил Димитров ни напусна внезапно. Той бе лекар с безупречен усет, търпелив ментор на младите ни колеги и приятел, който никога не предаде никого, пишат от клиниката по Детска хирургия в УМБАЛСМ Н. И. Пирогов.

"Най-добрите си тръгват тихо, оставяйки след себе си празнота, която няма как да бъде запълнена", гласи още съобщението за тъжната вест.



"Покланяме се пред професионалиста, но най-вече пред човека, който с примера си показа, че морала и добротата са въпрос само на личен избор и няма как да зависят от обстоятелствата!", пишат от лечебното заведение.

Колегите ще помнят д-р Димитров с неговия хумор и смях, които винаги са дарявали работната среда с топлина.

Светъл да е пътят му!