Израелската армия днес заяви, че при удара срещу хотел в Бейрут са убити петима членове на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), включително трима командири от силите „Кудс“, предаде Франс прес.

„През нощта израелските военноморски сили, подпомагани с прецизна разузнавателна информация, извършиха насочен удар в Бейрут срещу петима командири от ливански и палестински клонове на КГИР, които се срещнаха в хотел в Бейрут“, съобщи армията в изявление.

Ескалация на напрежението: Израел удари ирански командири в Бейрут

„Може да потвърдим, че трима високопоставени командири на силите „Кудс“ – крилото за чуждестранни операции на КГИР – „бяха елиминирани при удара“, добави армията.

В изявлението се посочват имената на Маджид Хасини – отговорен за трансфера на средства за финансиране на дейностите на „Хизбула“, Али Реза Би-Азар – ръководител на разузнавателното звено на ливанския клон на силите „Кудс“ и Ахмад Расули – отговорен за събирането на разузнавателна информация за „палестински терористични организации в Ливан и ивицата Газа“.

„Миналата нощ предприехме действия срещу командири на иранските сили „Кудс“ и ги атакувахме“, каза началникът на израелския Генерален щаб ген. Еял Замир. „Мога да ви кажа, че няма безопасно място за иранската ос на злото никъде в Близкия изток, нито в Бейрут, нито другаде“, добави той.