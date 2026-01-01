Считано от 8 март 2026 г. започва поетапно отваряне на израелското въздушно пространство за изходящи търговски полети, при определени условия. Това съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) на официалния си сайт.

На първо време, полети до различни дестинации от летище Бен Гурион в Тел Авив ще изпълняват само израелски авиокомпании, като местните власти препоръчват El Al, Israir и Arkia, а информация за възможностите е налична на интернет страниците на самите авиокомпании, информираха от МВнР.

На този етап израелските власти установяват ограничение за максимум 100 пътници на полет, отбелязват от ведомството. Въведено е и специално изискване към израелските граждани, напускащи Израел, да подписват декларация, че няма да се връщат в страната за период от поне 30 дни от датата на заминаване, уточняват от министерството.

Предлаганата от Министерството на туризма на Израел възможност за извозване на краткосрочно пребиваващите в Израел чужди граждани до границата с Египет е налична към момента за понеделник - 9 март. Гражданите, които желаят да се възползват от нея, следва да се регистрират на следния линк.

Възможността за напускане на Израел по суша, през Йордания и Египет, със самостоятелно организиран транспорт се запазва.

През изминалите дни българското посолство в Тел Авив оказа съдействие за извеждане по сухопътни маршрути от Израел на желаещите български граждани и остава на разположение при необходимост, в контекста на новите възможности за напускане на страната, посочиха още от МВнР.

Контакт с мисията може да бъде осъществен на спешния телефонен номер: +972 54 595 4379 и +972 54 764 0089, както и чрез електронната поща: Consulate.TelAviv@mfa.bg

Около 2600 души са изведени от над 11 страни, където има военни действия, каза заместник-министърът на външните работи Велизар Шаламанов по-рано днес.