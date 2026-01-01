Пътна полиция – Смолян връчва „Шеговити актове“ и цветя на дамите зад волана, съобщиха от полицията.

МВР

Днешният празничен ден в Смолян започна с нестандартна проверка на Пътна полиция по главния булевард на града. Служителите изненадаха жените зад волана, като вместо обичайните документи, им връчиха „Шеговит акт“.

МВР

Документът официално установява „нарушение“ за „управление на автомобил с добро настроение“ и „разпространение на усмивки на пътя“. Като задължителна „глоба“ в акта е вписано приемането на свежо пролетно цвете и обещание за внимателно и отговорно шофиране.

Инициативата на ОДМВР – Смолян, която вече се превърна в традиция, отново преобрази атмосферата на пътя. Десетки дами останаха приятно изненадани от милия жест. „Неочаквано и много мило! Благодаря!“, възкликваха участнички в движението, чийто празник започна с полиция, но по най-красивия начин.

С този жест съставът на ОДМВР – Смолян честити 8-ми март на всички дами, с пожелание за здраве, късмет и винаги безаварийни пътувания!