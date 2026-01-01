Египетската валута поевтиня рекордно, търгувайки се на ниво от около 60 евро за лира в неделя, заради икономическите последици от войната в Близкия изток върху най-населената страна в региона, съобщи в. "Ал Ахрам". Щатският долар надмина 52 лири.

Войната между Израел и САЩ и Иран се разраства в Персийския залив и отвъд него, преобръщайки световните енергийни пазари и търговия и на практика спирайки трафика през Ормузкия проток, през който преминава една пета от суровия петрол.

Конфликтът в Близкия изток доведе до ново покачване на цените на петрола и златото

Президентът Абдел Фатах ас Сиси миналата седмица заяви, че страната е в „състояние на почти извънредно положение“ и предупреди за нов инфлационен натиск. Въпреки че Египет не е пряко засегнат от войната, ескалацията накара морски превозвачи да отклонят корабите си от Суецкия канал, който е ключов източник на чуждестранна валута за Кайро.

Поскъпване на долара и швейцарския франк – първа пазарна реакция на войната в Иран

Египет излиза от сериозна икономическа криза, пред която се изправи след 2022 г. Местната валута изгуби две трети от стойността си, а инфлацията достигна рекордните 40 процента през август 2023 г.

През 2024 г. Кайро получи спасителен пакет от над 50 милиарда долара в заеми и инвестиционни сделки от Международния валутен фонд (МВФ), Световната банка, Обединените арабски емирства, Европейския съюз. Споразуменията за получаването на средствата включват извършването на реформи, включително ограничаване на ролята на държавата в икономиката и прилагане на мерки за овладяване на инфлацията. През януари т.г. инфлацията се забави до 11,9 процента.