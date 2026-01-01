Родни политици поздравиха жените за празника 8 март.

Премиерът Гюров

Днес си струва да си напомним колко много от силата на този свят идва от дамите, написа служебният министър-председател Андрей Гюров във Фейбук по повод 8 март.

„С нежна упоритост, с дипломатичност и такт, със смелостта да ни връщат към това, което обичаме и за което си струва да се борим - жените са гръбнакът, който държи живота ни изправен и го прави по-съвършен. Честит празник“, каза още премиерът.

Президентът

Във време на войни, несигурност и противопоставяне, което руши международния ред, трябва силно да се чуе гласът на нас, жените и майките – глас, който призовава за разум, мир и диалог. Това написа президентът Илияна Йотова по повод Международния ден на жената – 8 март, публикувано в профила ѝ във Фейсбук.

ГЕРБ

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поздрави жените с публикация във Фейсбук.

"Скъпи български майки, съпруги, сестри и дъщери, независимо дали сте лекари, учители, предприемачи, работещи майки или пазители на домашното огнище – вашият принос е безценен.

Пожелавам ви здраве, щастие, обич и заслужено уважение. Нека домът ви бъде изпълнен с топлина, а дните ви – с усмивки и спокойствие. Честит празник!", написа Борисов.

БСП

Председателят БСП Крум Зарков също поздрави жените за празника.

"Честит 8-ми март! Честит ден на жената! Честит празник, но и ден на борбата! Борба на жени на труда – от фабриките, нивите и офисите, работещи в здравеопазването и грижата, борба на студентки, учителки и жени на науката, борба на майки, дъщери и баби.

Истината е, че твърде дълго политиката говори за жените без истински да чува техния глас", написа той.

Възраждане

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов също поздрави жените за 8 март.

"Нищо не е един мъж без жена до себе си. Честит 8-ми март, скъпи български жени!", написа той.

Румен Радев

Президентът (2017 - 2026 г.) Румен Радев също поздрави жените.

"Скъпи български жени, Пожелавам ви да сте здрави, а вашите чар, достойнство и постижения да продължават да вдъхновяват и да бъдат опора за вашите семейства и близки! Честит 8 март!", написа той.