Григор Димитров отпадна във втория кръг на турнира на твърди кортове от сериите „Мастърс 1000" в Индиън Уелс (САЩ) с награден фонд от 9.4 милиона долара. Българинът отстъпи с 2:6, 3:6 пред световния номер 1 Карлос Алкарас.

Миналата година Димитров достигна до осминафиналите в Индиън Уелс, където отпадна отново от испанеца. Двубоят продължи 67 минути.

Димитров допусна пробив за 1:3 в първия сет, а след това Алкарас реализира още един брейк за крайното 6:2. Втората част вървеше без пробиви до 4:3 в полза на испанеца, който тогава нанесе решителния удар, като проби подаването на българина, а след това затвори мача още при първия си мачбол.

Българинът реализира един ас срещу шест за Алкарас. Испанецът допусна само две двойни грешки, докато Димитров направи пет.

Следващото участие на Димитров ще бъде на турнира от сериите „Мастърс 1000" на твърди кортове в Маями (САЩ), който ще се проведе от 18 до 29 март. Миналата година той достигна до полуфиналите на надпреварата, където отстъпи на Новак Джокович (Сърбия).