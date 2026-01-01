Във връзка с провеждането на мотошествие по повод Международния ден на жената, на 8 март (неделя) от 11:30 часа до приключване на мероприятието (около 14:00 часа) ще бъде въведена временна организация на движението в района около Катедралния храм, както следва:

- Бул. „Мария Луиза“ – в участъка от пл. „Св. Св. Кирил и Методий“ до кръстовището с ул. „Шипка“;

- Бул. „Владислав Варненчик“ – в отсечката от кръстовището с бул. „Съборни“ до пл. „Св. Св. Кирил и Методий“;

- Бул. „Христо Ботев“ – от кръстовището с ул. „Кракра“ до кръстовището с ул. „Бачо Киро“.

Ограничението няма да се отнася за автомобилите на градския транспорт.