Американският президент Доналд Тръмп заяви в интервю за телевизия Ей Би Си днес, че американската армия е унищожила иранския военен флот, предаде ДПА.

САЩ потопиха 44 от техните кораби, „целия им флот“, каза Тръмп.

Тази информация не може да бъде потвърдена по независим път, отбелязва ДПА.

Тръмп в обръщение към нацията: Всички ядрени мощности на Иран са напълно заличени (ВИДЕО)

Парализирането на целия ирански флот е една от обявените цели на американската армия във войната ѝ срещу Иран.

САЩ също така парализираха иранските военновъздушни сили, заяви Тръмп.

„Унищожихме цялата им авиация. Противовъздушните им системи са унищожени. Те нямат абсолютно никаква защита“, добави той.

Иран: Поразихме самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“ с четири балистични ракети

Иранската агенция „Тасним“, близка до елитния Корпус на гвардейците на Ислямската революция, съобщи, че 104 членове на екипажа са загинали при американската атака срещу фрегатата "ИРИС Дена" (IRIS Dena) в Индийския океан на 19 морски мили от бреговете на Шри Ланка, а други 20 души се водят изчезнали.

Според съобщението 32 оцелели членове на екипажа се лекуват от раните си в болница в Шри Ланка. По данни на медиите корабът е бил обстрелян и потопен от подводница на американските военноморски сили миналата седмица.