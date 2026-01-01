Служебният финансов министър Георги Клисурски заяви, че за момента няма риск за прекомерни увеличения на цените на горивата у нас. Клисурски каза още, че към момента няма рискове за доставките на горива към страната. Като регистрираното увеличение за седмица е между 5 и 9 евроцента на литър. Коментира и смяната на шефа на приходната ни агенция.

"Назначаваме за изпълнителен директор на НАП най-дългогодишния заместник изпълнителен директор на НАП Милена Кръстанова, така че запазваме изцяло професионалната работа на НАП и целият екип всъщност от заместник изпълнителни директори. В крайна сметка право на служебния кабинет е да назначи хора, на които имам доверие", каза той.

БНТ:Във вторник ви викат депутатите на извънредно заседание за състоянието на „Лукойл“ и цените на горивата. Какво ще им кажете?

За момента няма риск за прекомерни увеличения на цените на бензина и на дизела в България. Доставките на суров петрол са осигурени през Черно море, така че на този етап българите не трябва да се притесняват.

Между 5 и 9 евроцента на литър в момента е увеличението на горивата, което аз лично виждам в сравнение с миналата седмица. Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителите, колегите от НАП също ще са на терен, ще извършват проверки, така че да няма спекулативни увеличения."