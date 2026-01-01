Граждани се събраха пред Съдебната палата в София с настояване за спазване правата на жените и край на насилието. Организатори на събитието са колектив "Феминистки мобилизации" и група "Левфем". Тази година то е под надслов: "Грижа и съпротива".

Демонстрацията е съгласувана със Столична общината, потвърдиха от пресцентъра на Общината.

БТА

Събралите се граждани настояват да спре насилието над жените. Те носят плакати с надписи: "Нито една повече!", "Жена, живот, свобода", "За грижата няма почивен ден", "Не на войната!", "Нашата грижа е сила!" и др.

Демонстрантите искат социална, здравна и образователна система, които предоставят достъпна и качествена грижа за всички. Събитието е солидарно с всички жени за тяхното достойнство и свобода от насилие в дома и на работното място; за доходи, които отчитат приноса на труда им; за правото на достойни старини, посочват организаторите.

БТА

Настоява се също за равни възможности на работното място, равно заплащане, защита срещу дискриминация, достойни доходи за труда на жените в публичния и частния сектор.

По-късно протестиращите тръгнаха на протестно шествие по бул. "Витоша" към Националния дворец на културата (НДК).

Демонстрацията е охранявана от полицейски екипи.

БТА

БТА