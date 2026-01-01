Държавният глава Илияна Йотова продължава провеждането на консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател.

На 10 февруари, вторник, президентът Йотова ще приеме в президентската институция:

От 10:00 часа – представители на парламентарната група на " Алианс за права и свободи ";

"; От 11:30 часа – представители на парламентарната група на ПП МЕЧ ;

; От 13:00 часа – представители на парламентарната група на „Величие“.

Припомняме, че на 3 януари държавният глава се срещна с ГЕРБ-СДС и „Продължаваме Промяната – Демократична България“. Днес Йотова проведе консултации с "ДПС-Ново начало", "БСП - Обединена левица" и "Има такъв народ". Парламентарната група на „Възраждане“ също беше поканена, но отказа да участва.