Държавата да стане гарант и съмишленик на всяко младо семейство чрез прогресивно опрощаване на жилищен дълг. Това предлага главният икономист на КНСБ Любослав Костов в проект с името „Детски смях в нов дом”.

"Цените на имотите не се търпят. За едно младо семейство е невъзможно да си купи собствено жилище, без да изтегли голям кредит (поне 80% от сумата). Да предположим, че това семейство тегли кредит 200 000 евро, за да има покрив над главата си. Този дълг се превръща в невидима верига, която ги кара да отлагат най-важното решение в живота си – да станат родители. Страхът от ипотеката убива детския смях", посочва Костов.

БГНЕС

То отбелязва, че постоянно говорим за демографската катастрофа. Констатираме числа, чертаем графики на угасващи села и празни класни стаи, но никой не предлага решение.

Според Костов ефектът от демографската политика се вижда след много повече време, отколкото трае мандатът на едно управление. Той предлага конкретен план, който се надява да бъде подкрепен от политическите партии.

Ето какво предвижда проектът „Детски смях в нов дом”:

🏡Първо дете: Държавата да поеме 25% от главницата;

🏡Второ дете: Опрощават се 50% от дълга;

🏡Трето дете: Сумата намалява със 75%;

🏡Четвърто дете: Домът става собственост на семейството, като е изцяло платен от държавата.

По думите на Костов това не е „подарък“, а най-високодоходната инвестиция. "Едно дете, което ще порасне и ще работи в България, ще върне в пъти повече в БВП и социалната система, отколкото струват тухлите на един апартамент. Вместо да наливаме милиарди в социални помощи за последствията от кризата, нека инвестираме в собствения си човешки капитал".

Представете си България, в която младите хора не емигрират, за да плащат наеми в чужбина, а остават тук, защото родината им е подала ръка в най-трудния момент. Представете си спокойствието в очите на майката и бащата, които знаят, че всяко ново сърце в дома им носи не финансов товар, а свобода. Бихте ли останали в България и бихте ли имали повече деца, ако държавата застанеше зад ипотеката ви по този начин?, добавя в заключение той.