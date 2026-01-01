Според данни на Евростат към 1 януари 2026 г. 22 от 27 държави в ЕС имат национална минимална работна заплата. Изключение правят Дания, Италия, Австрия, Финландия и Швеция.

От тези държави 8 имат минимална заплата под 1 000 евро на месец:

България (620 евро), Латвия (780 евро), Румъния (795 евро), Унгария (838 евро), Естония (886 евро), Словакия (915 евро), Чехия (924 евро) и Малта (994 евро).

В други 8 държави минималната заплата е между 1 000 и 1 500 евро на месец:

Гърция (1 027 евро), Хърватия (1 050 евро), Португалия (1 073 евро), Кипър (1 088 евро), Полша (1 139 евро), Литва (1 153 евро), Словения (1 278 евро) и Испания (1 381 евро).

В останалите 6 държави минималната заплата е над 1 500 евро на месец:

Франция (1 823 евро), Белгия (2 112 евро), Нидерландия (2 295 евро), Германия (2 343 евро), Ирландия (2 391 евро) и Люксембург (2 704 евро).

Данните показват, че най-високата минимална работна заплата в държавите от ЕС е 4,4 пъти по-висока от най-ниската. Различията в минималните работни заплати в отделните държави обаче са значително по-малки, след като се вземат предвид разликите в равнищата на цените.

Необходимият нетен месечен доход за издръжка на един работещ е 1562 лева (799 евро). Това сочат данните на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) за четвъртото тримесечие на 2025 година, които бяха представени на пресконференция в четвъртък, 29 януари. Според тези данни минималната работна заплата, която е брутен доход, не е достатъчна за издръжка на един работещ човек у нас.

За тричленно семейство (двама възрастни и едно дете до 14 г.) са необходими 2812 лв. (1438 евро) за издръжка по данни на КНСБ.