В социалните мрежи се множат сигналите за разрастваща се и добре координирана схема за измами с билети за концерти, спортни срещи и културни прояви. По думите на засегнати потребители, злоупотребите се извършват най-често в големи Facebook групи за покупко-продажба на билети, сред които „Tickets for events – Билети за събития“ и „Билети за концерти и мачове КУПУВА/ПРОДАВА“.

Потърпевши твърдят, че става въпрос за предварително подготвена схема с участието на няколко души, които оперират чрез множество фалшиви профили. Те публикуват обяви или отговарят на такива с предложения за билети за силно търсени събития – именно онези, за които местата в официалните канали са почти или напълно изчерпани.

Механизмът на измамата започва с публикации, в които се търсят билети. Подобни постове бързо биват „захранени“ с коментари от различни профили, създаващи илюзия за активно и разнообразно предлагане. Тези коментари служат като примамка, чиято цел е да провокира интерес и доверие у потенциалните купувачи.

Често се предлагат билети за скъпи сектори на необичайно ниски цени, което допълнително подтиква хората да реагират прибързано. След като бъде направено плащане, обаче, схемата се разгръща в пълния си мащаб.

Една от потърпевшите разказва, че след като е превела пари за два билета, „продавачката“ е поискала допълнително по 50 лева на билет, като обяснила това със „смяна на име“. След отказ и настояване за възстановяване на сумата, купувачката била незабавно блокирана. Други жертви споделят сходен опит – след извършеното плащане билетите така и не били изпратени по имейл, а контактът с продавача бил прекъснат. За да затруднят проследяването си, измамниците използват различни акаунти в Revolut.

Във Facebook групите за търговия с билети все по-често се отправят предупреждения да не се извършват предварителни преводи към непознати лица. При съмнение или вече осъществена измама гражданите се съветват незабавно да сигнализират ГДБОП, да уведомят обслужващата ги банка и да докладват фалшивите профили в социалната мрежа, за да се ограничи рискът от нови случаи.

Подобно предупреждение отправиха и организаторите на концерта на „Цар Плъх“ в рок бар в Пловдив, които обявиха, че билетите са изчерпани, но въпреки това в социалните мрежи продължават да се предлагат от фалшиви профили. Официалният търговец напомни, че продажбата на билети не се извършва чрез коментари и лични съобщения и призова да не се превеждат средства на непознати.

Организатор на събития със седалище в София също наскоро апелира билетите за представления да се закупуват единствено от официални онлайн платформи и лицензирани билетни каси, като мярка за защита срещу подобни измами.