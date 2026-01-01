Разследване за източване на около 20 000 лв. от две банкови карти на жена в Кърджали, съобщиха от ОД на МВР.

По първоначални данни престъплението е извършено чрез така наречените фишинг имейли.

Внимание: Фалшиви обаждания от мними служители на Revolut целят да ви оберат

Притежателката на картите е получила съобщение на електронната си поща за актуализация на данните и веднага след приключване на операцията, от сметките ѝ били направени бързи преводи на парите.

Полицията предупреждава гражданите да не отговарят на имейли, които изискват актуализация на пароли и потребителско име на платежни инструменти, защото така действат измамници.