Гърция подготвя скорошна забрана на социалните мрежи за деца под 15-годишна възраст.

Депутати от управляващата партия съобщиха пред медиите, че до дни правителството внася в парламента за обсъждане съответен закон, предава БНР .

Проучване, публикувано днес, показва, че 80% от гърците подкрепят тази мярка.

Психолози предупреждават, че децата развиват тревожност и депресия от използването ежедневно на социалните мрежи. Според учителите все повече деца проявяват чувство на изолация и ниска самооценка, а има и случаи на самоубийство в резултат на кибертормоз.

Проектозаконът, който влиза за обсъждане и гласуване в парламента предвижда забрана на децата до 15 годишна възраст да използват социалните мрежи. Регистрацията им може да стане само с разрешение на родителите, които ще контролират контактите на децата.

В Гърция вече действа забраната за използване на мобилните телефони в училище, което показва положителни резултати сред учениците.

Премиерът Кириакос Мицотакис заяви, че правителството ще действа за закрила на децата срещу рисковете в социалните мрежи.