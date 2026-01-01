Министерският съвет прие Решение за промени в състава на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

На мястото на доц. Силвия Цветкова Терезова за председател на Съвета е избран проф. Илко Гетов.

Той е възпитаник на Медицинския университет, София, където придобива образователно-квалификационна степен „магистър“, в професионално направление „фармация“. Притежава образователна и научна степен „Доктор“ към МУ, София, специализация по „Клинична фармация“ и магистратура по „Здравен мениджмънт“ към същия университет, както и специализация по „Болнична фармация“ към Медицински университет, Варна. Проф. Гетов притежава и други допълнителни квалификации към български и чуждестранни университети. От 1996 г. към момента осъществява активна преподавателска дейност. През годините заема различни длъжности в своето професионално направление, като два пъти е бил определян за председател на Съвета. От юни 2013 г. до февруари 2020 г. е председател на управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз. Бил е зам.- министър на здравеопазването в кабинета на Николай Денков. От октомври 2020 г. е член на Комитета за оценка на лекарствени продукти за хуманната медицина към Европейската агенция по лекарствата, като представител на Република България.

Другата промяна в състава на Съвета е избора на Аксиния Атанасова за член на мястото на доц. Любомир Стефанов Бакаливанов.

Атанасова има магистърска степен по специалността „Застраховане и социално дело от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ - Свищов. Има и специализация по „Здравен мениджмънт“, както и Свидетелство за професионална квалификация по специалност „Финансов мениджмънт“. В периода 1989 г. - 2007 г. е работила в Общинска болница - Белоградчик. От 2007 г. до 2012 г. г-жа Атанасова е работила в Столичната здравноосигурителна каса, а от 2012 г. до 2015 г. в Националната здравноосигурителна каса, където е заемала различни длъжности, включително и ръководни. От 2015 г. до настоящия момент заема различни експертни длъжности в дирекция „Лекарствена политика“ на Министерството на здравеопазването.