Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще инициира дебат относно забраната за използване на социални мрежи от деца под 15 години. Това съобщи той пред журналисти в Силистра. По думите му въпросът е особено важен, тъй като има достатъчно доказателства за вредното влияние, което социалните мрежи оказват върху децата.

Вълчев коментира и нуждата от промени в Националното външно оценяване, инфрмира кореспондентът на БТА в Силистра Александър Леви. Според министъра НВО трябва да включва повече отворени задачи с практическа насоченост.

На първо четене: Парламентът одобри въвеждането на предмета „Добродетели и религии“

„Сигналът, който даваме към учителите и учениците, е да усвоят основните знания с разбиране. Един от основните проблеми в нашата образователна система е, че учениците заучават материала само за изпита. За да се изградят трайни знания и умения, учителите трябва да имат време за упражнения и задачи, но поради твърде амбициозните програми това често не е възможно. Понякога е по-добре учениците да знаят по-малко, но да го разбират, да могат да свързват знанията си и да изградят здрава основа за бъдещи умения“, обясни министърът.

Той подчерта, че е особено важно децата, за които българският език не е майчин, да постъпват в детските градини възможно най-рано. Според него учениците в смесени райони показват по-слаби резултати и по други предмети заради недостатъчното разбиране на езика. Вълчев апелира към кметовете да положат усилия повече деца да бъдат обхванати в предучилищното образование.

МОН затяга мерките в детските градини след случая в Каблешково, засега без камери

„Колкото повече време едно дете прекара в среда, в която се говори български език, толкова по-високи са резултатите му в първи клас и толкова по-малко дефицити ще има в следващите години. Децата, които не посещават детска градина, не могат да се включат пълноценно по всички предмети и да учат български на когнитивно ниво, преди да са го овладели на комуникативно“, каза Вълчев.

БТА

Министърът беше в Силистра, където откри новия физкултурен салон в Професионалната гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров“.

Салонът е изцяло нова сграда в двора на гимназията и отговаря на всички съвременни изисквания за безопасност и функционалност. В него са изградени баскетболно и волейболно игрище, трибуни със седящи места, санитарни помещения и модерни съблекални. В допълнение, в двора са монтирани уреди за фитнес на открито, а прилежащият терен е напълно благоустроен.

Вълчев: Засилваме възпитателния момент в учебните програми

„Удовлетворен съм да видя, че това, което започнахме през 2023 г. с въвеждането на Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони, вече дава резултат. Вашето училище е едно от първите, където разполагаме с добре изграден, модерен и просторен физкултурен салон. Радвам се, че в училището има толкова много ученици, които спортуват. Изследванията показват, че децата, които учат и спортуват, се справят по-добре в живота“, заяви министър Вълчев в обръщението си към учителите и учениците.

За изграждането на новото съоръжение гимназията е получила финансиране в размер на 1,5 млн. лева по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024–2026 г. Допълнителни над 120 000 лева за непредвидени разходи са предоставени от Министерството на образованието и науката, а собственото участие на училището е в размер на 29 000 лева.