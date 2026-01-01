Министерският съвет определи служебният заместник министър-председател по европейските въпроси Мария Недина за председател на Съвета за развитие на гражданското общество.

Съветът е консултативен орган за разработването и провеждането на политики за подкрепа на развитието на гражданското общество.

Той се състои от 15 членове, включително председател без право на глас и 14 организации: Фондация „Български център за нестопанско право“, Сдружение „Български дарителски форум“, Фондация „Работилница за граждански инициативи“, Национален Младежки Форум, Форум гражданско участие, Фондация „Български фонд за жените“, сдружение "Асоциация на европейските журналисти – България“, Фондация „Заедно в час“, Сдружение „Български хелзинкски комитет“ , Фондация „За нашите деца“, Фондация „Антикорупционен фонд“, Сдружение „Българска асоциация за алтернативен туризъм“, Фондация „Карин дом“, Център за междуетнически диалог и толерантност АМАЛИПЕ и Българска фондация „Биоразнообразие“.