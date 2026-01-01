ЕС и Франция ще подпишат договор за 15 млрд. евро заем в сряда чрез европейския инструмент в областта на отбраната СЕЙФ (SAFE), съобщи днес председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен, цитирана от Ройтерс.

Чрез инструмента СЕЙФ Европейската комисия, която има кредитен рейтинг ААА, по-висок от този на повечето страни членки, ще набира средства на финансовите пазари и ще предоставя на държавите дългосрочни заеми с максимален срок до 45 години и 10-годишен гратисен период за изплащане на главницата. Идеята е това да бъде по-евтин начин за финансиране на отбранителни инвестиции.