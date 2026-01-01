Снощният руски въздушен удар по манастир в Украйна опровергава твърденията, че Русия е защитник на християнството, коментира днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас на пресконференция след заседанието на европейските външни министри в Люксембург.

Няма военна логика в тези удари, Русия все по-често разрушава граждански цели, Москва няма намерение да прекрати войната, посочи Калас. Тя призова държавите от ЕС "да не разпъват червен килим" пред руските артисти и спортисти. По нейните думи европейските външни министри днес са подкрепили виждането, че разширяването на санкциите срещу Русия трябва да се прави ускорено.

Калас отбеляза, че предложението на Европейската комисия за забрана на достъпа до Шенген на руските бойци, сражавали се в Украйна, е поставено на обсъждане и е изпълнимо. По нейните думи ЕС разполага с данни кои руски граждани ще бъдат засегнати от подобна мярка. Присъствието на тези хора тук би създало проблеми, които бихме искали да избегнем, поясни тя.

Върховният представител съобщи, че ЕС подготвя мерки в подкрепа на Армения срещу руския икономически натиск. Калас добави, че ЕС е готов да сътрудничи за намиране на трайно решение по дипломатически път за иранската ядрена програма.