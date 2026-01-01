Девет души - петима в Харков и четирима в Киев - са били убити при руски въздушни удари тази нощ, съобщи Ройтерс, като се позовава на местните власти. Освен това в прочутата Киево-Печорска лавра, символ на украинската духовна и културна история, е избухнал пожар.

Киево-Печорската лавра, манастир, който е в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, е пострадала сериозно от директен въздушен удар.

Right now, as Russians continue to strike #Kyiv with over a dozen of ballistic missiles, the Dormition Cathedral of Kyiv‑Pechersk Lavra — a UNESCO World Heritage site and priceless cultural landmark — has been struck and is burning.

A brutal assault on our people and our… pic.twitter.com/JfG2IjUWOD — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) June 14, 2026

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че при въздушното нападение са били засегнати електропреносни съоръжения, което е оставило 140 хиляди жители на града без електричество, а жилищни сгради и автомобили са били подпалени от паднали останки от дронове.

„Жестоко нападение срещу нашия народ и нашето наследство. Това е истинското лице на православните ценности на Русия“, написа украинският министър-председател Юлия Свириденко в платформата Екс.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски определи руския удар по Киево-Печорската лавра като тежко престъпление срещу християнската култура, предаде Ройтерс.

"Руски удар по Киево-Печорската лавра подпали Успенския събор — църква с история, която датира от 11-и век. И това е едно от най-тежките престъпления на Русия срещу християнската култура досега", написа Зеленски в Екс.

Той призова страните от Г‑7 да засилят натиска върху Русия и да увеличат помощта за украинската противовъздушна отбрана.

"Много е важно да има реакция от страните от Г‑7, които в момента се събират за своята среща — и тази реакция да бъде решителна и съществена: повече натиск върху агресора и повече подкрепа за противовъздушната отбрана на Украйна, особено за способностите ѝ за противодействие на балистични ракети", заяви Зеленски.