От 14 юни в Европейския съюз влизат в сила нови правила за етикетирането на меда, които обещават повече прозрачност за потребителите и по-справедливи условия за пчеларите. Най-същественият въпрос обаче остава дали тези промени ще се отразят на цената на един от най-предпочитаните натурални продукти.

Какво се променя?

Досега върху много буркани с мед потребителите можеха да видят единствено общи обозначения като „смес от мед от ЕС“ или „смес от мед от ЕС и извън ЕС“. Новите европейски правила задължават производителите да посочват всички държави на произход на меда в дадена смес, както и процентното участие на всяка от тях.

Ако в продукта има мед от много държави, върху етикета трябва да бъдат изписани поне четирите с най-голям дял, заедно с конкретните проценти, а останалите да бъдат изброени.

Според Сдружение „За достъпна и качествена храна“ това е историческа стъпка към по-голяма прозрачност и информиран избор за потребителите. Организацията посочва, че България е сред държавите, които години наред са били засегнати от проблемите с подвеждащото етикетиране, фалшифицираните пчелни продукти и нелоялната конкуренция.

Ще стане ли медът по-скъп?

Краткият отговор е: вероятно не драстично.

Експерти очакват новите правила да не доведат до рязко увеличение на цените на качествения мед. Вместо това те ще променят пазарната среда, като дадат по-голямо предимство на производителите на истински пчелен мед.

През последните години евтин внос от държави извън ЕС често е подбивал цените на европейските производители. Част от тези продукти са били със съмнителен произход или са съдържали различни видове сиропи и заместители, продавани като мед.

С въвеждането на задължителното посочване на произхода потребителите ще могат много по-лесно да различават местния мед от вносните смеси. Това вероятно ще увеличи търсенето на български мед и може да доведе до леко покачване на цените на доказано качествените продукти.

В същото време цените на евтините смеси и съмнителните продукти могат да останат под натиск или дори да намалеят, тъй като част от потребителите ще избягват продукти с неясен произход.

Световна криза в пчеларството

Промените идват в момент, когато световното пчеларство е изправено пред сериозни предизвикателства.

По данни на Световния съвет за интегритет на меда много професионални пчелари в Европа и по света разполагат с големи количества непродаден мед. Според експерта Бернхард Хьовел ниските изкупни цени правят производството икономически трудно, а в някои държави секторът губи между 50 и 80% от комерсиалните производители.

Причината според него е масовото навлизане на фалшифицирани продукти и сиропи, представяни като мед. Разследвания на европейски институции през последните години също откриват високи нива на измами на пазара.

По думите на Хьовел в някои случаи се предлагат продукти, съдържащи до 90% сироп и едва 10% истински мед, като част от тях трудно се разпознават чрез стандартните лабораторни тестове.

Как да разпознаем качествения мед?

От Българската агенция по безопасност на храните подчертават, че цената сама по себе си не е сигурен показател за качество.

„Не можем да кажем, че ниската цена автоматично означава ниско качество. Това се установява единствено чрез лабораторни изследвания“, посочва д-р Кремена Стоева, изпълняващ длъжността директор на дирекция „Контрол на храните“ в БАБХ.

Експертите съветват потребителите да купуват мед само от регламентирани търговски обекти и да обръщат внимание на информацията върху етикета – наименование на продукта, производител, държава на произход и състав на смесите.

Важно е да се знае, че кристализацията на меда не е дефект. Напротив – озахаряването е естествен процес, който често е признак за автентичен продукт. Истинският мед съдържа между 70 и 80% естествени захари – основно фруктоза и глюкоза, както и малки количества витамини, минерали и ензими.

Според специалистите един от популярните домашни тестове е поставянето на лъжица мед във вода. Истинският мед обикновено потъва на дъното и се разтваря постепенно, докато продуктите с високо съдържание на сироп се разтварят значително по-бързо. Въпреки това лабораторният анализ остава единственият сигурен начин за доказване на автентичността.

Повече прозрачност, повече доверие

Новите европейски правила едва ли ще доведат до шоково поскъпване на меда. По-вероятно е те постепенно да променят поведението на потребителите и да насочат търсенето към продукти с ясен произход и доказано качество.

За българските пчелари това може да означава по-справедлива конкуренция след години на натиск от евтин внос и съмнителни смеси. За потребителите пък новите етикети ще дадат възможност за по-информиран избор и по-голяма сигурност какво всъщност има в буркана с мед на трапезата им.