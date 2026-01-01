ЕС е готов да започне от юли преговори по всички въпроси на присъединяването с Украйна и Молдова, заяви днес еврокомисарят по разширяването Марта Кос пред медиите в Люксембург преди заседанието на европейските външни министри.

По повод предстоящото днес начало на същинските преговори с Киев и Кишинев тя посочи, че това е първата голяма стъпка, след като двете столици получиха статут на кандидати за ЕС преди три години. Време беше да го направим, коментира Кос. По нейните думи до края на годината може да се очаква приключване на преговорите за присъединяването на Черна гора, предава кор. на БТА Николай Желязков.

В последните месеци постигнахме повече за разширяването на ЕС, отколкото в последните 15 години, каза тя. Кос уточни, че 74 на сто от хората в Босна и Херцеговина също искат страната им да продължи по пътя към ЕС.

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас отбеляза, че на днешното заседание е поканен външният министър на Армения. Тя посочи, че Ереван е подложен на растящ натиск от Москва и ЕС обмисля как може да помогне на арменската страна.

По нейните думи снощните руски въздушни удари в Украйна и поразяването на манастир от списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, са военно престъпление. Работим по разширяването на санкциите срещу Русия, уточни тя.

Калас увери, че според европейски експерти има начин да се изпълни намерението за налагане на забрана за влизане в ЕС на руските военни, сражавали се на украинския фронт.