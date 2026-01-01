България има нужда от повече производство, повече инвестиции и повече работни места. Защото силната икономика не се гради с приказки, а с предприятия, които разширяват дейността си, създават заетост и дават перспектива на цели региони. Това заяви председателят на ГЕРБ Бойко Борисов на страницата си във Фейсбук.

По-рано днес министър-председателят Румен Радев присъства на церемония по откриването на нови производствени мощности по стратегическата инициатива „Приоритетен инвестиционен проект" на „Алкомет" АД.

Инвестиция за 70 млн. евро, 160 нови работни места и нови производствени мощности за индустрии като автомобилостроенето, електромобилността и възобновяемата енергия. Това е развитието на „Алкомет“ в Шумен, написа лидерът на ГЕРБ. Предприятието, което посетих вчера, продължава да разширява производството си и да инвестира в най-съвременни технологии.

Борисов отбелязва, че такива проекти не се реализират в среда на политическа несигурност и икономически експерименти. Те са резултат от последователна политика за насърчаване на инвестициите, развитие на индустрията и подкрепа за българския бизнес. Политика, която провеждахме по време на трите правителства на ГЕРБ и продължихме в последния кабинет с мандат на ГЕРБ, пише Борисов.

Вчера председателят на ГЕРБ беше в Шумен на обучение на нови кадри на ГЕРБ.