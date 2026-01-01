Всичко, което казва господин Борисов, е в синхрон със слуховете за черната пантера, която бродеше из Шумен - всички говореха за нея, но в крайна сметка никой не я видя - това коментира премиерът Румен Радев по повод "Боташ" и съмненията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов по отношение на ефективността на предоговорянето му и, че вероятно ще станем по-енергийно зависими от Турция.

Боташ

Външният министър на Турция Хакан Фидан на посещение у нас потвърди, че темата за „Боташ“ е била обсъдена както на политическо ниво, така и между ресорните институции. „От времето, когато господин Радев беше президент, следим отблизо тази тема. Проведохме няколко обсъждания и бяха дадени инструкции за разрешаването на този въпрос“, заяви Фидан и подчерта, че според Анкара отношенията между България и Турция имат много по-широк потенциал от един конкретен договор. По думите му президентът на Турция също е поставил задачата въпросът да бъде решен възможно най-бързо. „Президентът ни е дал инструкции този въпрос да бъде разрешен в най-скоро време“, заяви турският министър.

"Що се касае този договор, мнението ми е, че това е най-проваленото нещо, което се е случило за България. И това съм го казвал и преди. И няма шанс да сработи по този начин, защото, ако сработи, дори както служебния министър Трайчо Трайков казва, той носи повече загуби. Това е по-опасното в случая, че този договор може под благовидната форма за сътрудничество още повече да ни направи зависима енергетиката", заяви в неделя Бойко Борисов.

Бюджетът

Министър-председателят изрази надежда редовният бюджет да бъде представен до края на този месец.

"Почти денонощно работим по него и се търсят всички варианти, така че да бъде намален дефицитът и да теглим възможно по-малък дълг, но няма как да се случи от такъв висок дефицит, който заварихме, изведнъж да слезем на три процента и то с малко заем или без заеми, както ни съветват хората, които изтеглиха 20 млрд. лв. дълг миналата година", посочи Радев.

„Няколко са отправните положения. Наистина пари в хазната няма. На второ място - всички счетоводни трикове вече са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат. Не могат повече да се декапитализират държавните дружества, защото след няколко такива поредни декапитализации в момента са в лошо финансово състояние и държавата няма какво повече да вземе от тях. Някои от тях вземат дори кредити, за да внасят дивидент и дори с кредити да правят своите капиталови ремонти. До такава степен са декапитализирани“, обясни премиерът.

Освен това не можем повече тази година да вземаме данък от банките, защото той беше взет предходна година и всички тези трикове с прехвърляне на разплащането на вече извършени дейности от правителство на правителство вече се събраха на едно място и те превишават като стойност това, с което разполага бюджетът към момента. „Оттук нататък работим много сериозно в две направления – повишаване на събираемостта с редица мерки, които ще чуете при представянето на бюджета и ограничаване на разходите. По същия начин ще ги чуете когато бъде представен бюджетът“, уточни Радев.

Свърхдефицитът

На въпрос какви могат да бъдат санкциите по отношение на задействаната процедура за свърхдефицит, той отговори: "Зависи много първо с какъв дефицит ще влезем в този бюджет и второ – какви точно мерки ще предприемем. Европейската комисия очаква да види нашите мерки ограничаване на разходите и за повишаване на събираемостта", допълни Радев.

От това ще зависят и санкциите, но те не се въвеждат веднага, допълни Радев.

Нови производствени мощности

Откриването по нови производствени мощности в "Алкомет" ни дава надежда и увереност, че ние ще продължим да внедряваме високотехнологични производства, каза днес премиерът Румен Радев в Шумен. Той присъства на церемония по откриване по нови производствени мощности по стратегическата инициатива "Приоритетен инвестиционен проект" на "Алкомет" АД.

"Когато заедно с г-н Индже (мажоритарният собственик на "Алкомет" Фикрет Индже - бел. ред.) натиснахме бутона на първия бетоновоз на този изкоп, изобщо не съм очаквал, че такъв амбициозен проект може да се осъществи само за 18 месеца. Днешното знаменателно събитие е блестящ пример какво може да се случи там, където има амбиция, смела визия, ефективен мениджмънт и пълноценно взаимодействие между бизнеса, местната и централната власт", каза Радев.

"Наред с цялата положителна статистика, която чухме днес, това събитие има измерения далеч отвъд индустрията и индустриалното производство. То е символ на възходящото развитие на приятелските и търговско-инокомически отношения между България и Турция. То е символ на приемственост между няколко български правителства в подкрепа на българската икономика", каза още министър-председателят.

Споразумението между САЩ и Иран

Споразумението между САЩ и Иран за прекратяване на военните действия е дълго очаквано, всички се надяваме то да има дълготраен характер. Това каза в отговор на журналистически въпрос министър-председателят.

„Знаем колко е крехка ситуацията със сигурността в региона, но очаквам разумът да надделее, защото този конфликт има изключително негативно отражение не само върху сигурността, а върху икономиката на цяла Европа и на света“, допълни премиерът.