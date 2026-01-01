Енергетиката, сигурността на границите, транспортната свързаност и развитието на икономическите отношения бяха сред основните теми на срещата между външните министри на България и Турция Велислава Петрова и Хакан Фидан. На съвместен брифинг в София двамата дипломати подчертаха стратегическия характер на отношенията между двете държави и заявиха готовност за задълбочаване на сътрудничеството в редица ключови области, включително по чувствителната тема за договора с „Боташ".

"Следим темата отблизо. Президентът ни Реджеп Ердоган е дал инструкции този въпрос да бъде разрешен в най-скоро време", отговори турският първи дипломат на журналистически въпрос.

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Министър Петрова определи енергетиката като една от водещите сфери в двустранните отношения и подчерта значението на диверсификацията и енергийната сигурност. „По отношение на енергетиката, която остава ключова област, обсъдихме достъпа до природен газ, междусистемната свързаност и диверсификацията на енергийните ресурси“, заяви българският външен министър.

По думите ѝ София и Анкара ще продължат да работят заедно и по въпросите на сигурността по външните граници на Европейския съюз.

„Границата между България и Турция е една от най-активните граници в световен мащаб, така че трябва да работим заедно. Оставаме ангажирани с укрепването на координацията в управлението на миграцията, борбата с тероризма и противодействието на трансграничната престъпност“, каза още Петрова.

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Тя отбеляза още, че двете страни виждат значителен неизползван потенциал в икономическите си отношения. „Съгласихме се, че съществува неизползван потенциал в икономическите отношения и това е сфера, в която трябва да работим по-активно и по-концентрирано. Ще насърчаваме допълнително търговията, инвестициите и съвместните инфраструктурни проекти“, заяви министър Петрова.

От своя страна Хакан Фидан определи България като стратегически партньор на Турция и подчерта, че развитието на двустранните отношения носи ползи за целия регион.

„От сигурността на границите до енергетиката – във всички теми ние сме двама съседи, които се допълват взаимно. С укрепването на партньорството ни целият регион извлича ползи“, каза турският първи дипломат.

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Фидан посочи, че Турция и България имат обща визия по редица въпроси, свързани със сигурността, транспорта и логистиката.

„Продължаваме съвместните ни усилия срещу общите заплахи за сигурността на границите, включително незаконната миграция“, заяви той.

Сред конкретните проекти турският министър открои намерението за изграждане на нов граничен контролно-пропускателен пункт и увеличаване на транспортния капацитет между двете държави.

Енергетиката и „Боташ“ във фокуса на разговорите

Специално внимание по време на брифинга беше отделено на енергийното сътрудничество и бъдещето на договора между българската страна и турската държавна компания „Боташ“.

В отговор на въпрос за предоговарянето на споразумението министър Петрова подчерта, че разговорите не трябва да се свеждат единствено до конкретния договор. „Разговорите по линия на енергетиката и бъдещето на сътрудничеството в тази сфера между България и Турция са многопластови“, заяви тя.

По думите ѝ се обсъждат възможностите за разширяване на капацитета за сътрудничество, развитието на нови енергийни коридори и задълбочаването на партньорството в сектора.

„Сътрудничеството в сферата на енергетиката трябва да се разглежда в един по-широк аспект и така да се разглежда на политическо ниво. Има и технически параметри, които съответните дружества провеждат помежду си“, каза Петрова.

Тя уточни, че конкретните срокове и технически детайли са в компетентността на енергийните институции и министерства.

„Разговорите на политическо ниво са в посока да се намерят всички възможности така, че нашето партньорство да се разгърне в сферите, в които има взаимни интереси и взаимна изгода“, добави министърът.

Хакан Фидан потвърди, че темата за „Боташ“ е била обсъдена както на политическо ниво, така и между ресорните институции.

„От времето, когато господин Радев беше президент, следим отблизо тази тема. Проведохме няколко обсъждания и бяха дадени инструкции за разрешаването на този въпрос“, заяви турският външен министър.

Той подчерта, че според Анкара отношенията между България и Турция имат много по-широк потенциал от един конкретен договор.

„Ние сме на мнение, че отношенията между България и Турция имат капацитет за много по-големи и стратегически проекти. В този контекст вярвам, че тези въпроси ще бъдат решени много по-лесно“, каза Фидан.

По думите му президентът на Турция също е поставил задачата въпросът да бъде решен възможно най-бързо. „Президентът ни е дал инструкции този въпрос да бъде разрешен в най-скоро време“, заяви турският министър.

Черно море, Украйна и европейската перспектива на Турция

По време на разговорите двамата министри са обсъдили и сигурността в Черноморския регион, както и войната в Украйна.

Фидан отбеляза значението на съвместната противоминна група на Турция, България и Румъния за безопасността на корабоплаването в Черно море и подчерта, че дългосрочната сигурност в региона минава през прекратяване на войната.

„Мирът между Русия и Украйна е от съществено значение за спокойствието на региона ни. Очакваме в най-кратък срок да бъде постигнат траен и справедлив мир“, заяви той.

Турският външен министър засегна и отношенията между Анкара и Европейския съюз, като благодари на България за подкрепата по европейския път на страната му.

„Ясно е, че една европейска архитектура, в която Турция не заема полагащото ѝ се място, ще бъде непълна и неспособна да се справя с кризите“, каза Фидан.

В заключение двамата министри подчертаха, че София и Анкара ще продължат да работят за задълбочаване на стратегическото партньорство, като поставят акцент върху енергетиката, сигурността, свързаността и икономическото развитие на региона.