Трима румънци и четирима българи са задържани в предварителен арест в Румъния за 30 дни по обвинения в контрабанда на цигари в страната чрез избягване на митническия контрол, като нанесените щети се оценяват на над 14,8 милиона леи (2,83 милиона евро), предаде Аджерпрес, позовавайки се на съобщение на прокуратурата към Съда в Констанца.

Според цитирания източник заподозрените са транспортирали и взели с цел складиране на паркинг за камиони в южния окръг Илфов над 14 милиона къса цигари. Те са били внесени на територията на Румъния през митническия пункт Констанца-Юг чрез избягване на митническия контрол, а заподозрените са признали, че стоките произхождат от контрабанда.

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Действията са нанесли щети на стойност 14 872 078 леи, от които над 10,2 милиона леи представляват акцизи,1 590 261 – митнически такси, а около 3 милиона леи представляват ДДС.

В съобщение на прокуратурата се посочва, че заподозрените са били заловени на местопрестъплението на 12 юни 2026 г. от служители на Бригадата за борба с организираната престъпност в Констанца, а на 13 юни 2026 г. съдия по правата и свободите в Съда в Констанца е приел искането на прокурора и е разпоредил оставането им в предварителния арест за срок от 30 дни.