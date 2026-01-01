През 2025 г. Румъния е загубила над 500 милиона евро фискални приходи заради нелегалния пазар на цигари, съобщава телевизия Диджи 24, като отбелязва, че България е била основният източник на този тип продукти през изминалата година.

Черният пазар на цигарите е нараснал през ноември 2025 г. с 3 процентни пункта, достигайки 12,6 процента от общото потребление, в сравнение с 9,6 процента през септември, сочат данните от проучване на компанията "Новъл Рисърч". Това е най-високото ниво, регистрирано за последните шест години, отбелязва телевизията.

Средното ниво на незаконната търговия с цигари през 2025 г. възлиза на 10,6 процента в сравнение с 9 процента през 2024 г., като това е най-големият годишен растеж от 2014 г. насам, показва проучването.

"През ноември се отчита увеличение на законната търговия в почти цялата страна. Най-значителното увеличение с над 10 процентни пункта е установено в западната част, която е най-силно засегнатата от черния пазар с дял от 20,8 процента", коментира генералният директор на "Новъл Рисърч" Мариан Марку, цитиран от Аджерпрес.

Той добави, че в Букурещ и съседния окръг Илфов този дял е 14,6 процента, а увеличението е с над 8 процентни пункта.

"От гледна точка на произхода на продуктите, първият източник за черния пазар в Румъния остава България с над 30 процента, макар да бележи спад с 5,1 процентни пункта. Делът на продуктите, идващи от Република Молдова, е нараснал с 5,4 процентни пункта до 23,8 процента", посочи Марку.

Той добави, че за цялата 2025 г. средният годишен дял на продуктите, идващи от България, възлиза на 31,4 процента, отчитайки растеж от 10,1 проценти пункта спрямо 2024 г., а за продуктите от Молдова този дял е 17,3 процента, отчитайки спад с 3,7 процентни пункта.